جراح مخضرم يدخل موسوعة غينيس.. لهذا السبب

دخل الجراح القرغيزي “ماماكيف” موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد حصوله على لقب الجراح صاحب أطول عدد سنوات عمل.

حيث عمل الجراح البالغ من العمر 93 عاماً في الجراحة لمدة 67 عاماً أجرى خلالها أكثر من 30 ألف عملية جراحية.

وقال الجراح المسن إنّه بدأ عمله في العام 1953 في عيادة جراحة طوارئ في عاصمة البلاد بيشيك، وبرر ماماكيف استمراره في العمل الحساس رغم تقدمه في السن بأنّ يديه لا ترتعشان، وعينيه بخير وذاكرته جيدة، وقال إنّه لم يشرب الكحول ولم يدخن، ولم يتبع أي حمية غذائية طوال حياته.

وأشار الجراح المسن إلى ارتفاع عدد العمليات التي يجريها يومياً من 5 إلى 6 عمليات بعد انتشار فيروس كورونا، وأكدّ عدم رغبته في التقاعد حالياً.

يذكر أنّ ماماكيف حصد خلال حياته مجموعة كبيرة من الأوسمة، ونال لقب الطبيب الفخري لجمهورية قيرغستان.

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