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تسريبات تكشف مواصفات Mate Pad المنتظر

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة هواوي الصينية عن مواصفات جهاز Mate Pad الجديد الذي تستعد هواوي لطرحه خلال الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز الجديد بمعالج Kirin 9000، ونظام تشغيل هواوي PadOS، وواجهة EMUI11.

وستزود الشركة الصينية الشاشة الجديدة بشاشة OLED مقاس 12.9 بوصة، ومعدل تحديث 120HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أسفل الشاشة.

ولم تكشف التسريبات عن مساحة الذاكرة العشوائية والداخلية لهذا الجهاز، وعن سعة البطارية، ولا عن سعره.

يذكر أنّ هواوي ستطلق الجهاز الجديد خلال الحدث المقرر عقده من أجل الإعلان عن سلسلة P50 في العام القادم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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