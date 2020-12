ملخص حدث The Game Awards 2020

ألعاب الفيديو لم تؤثر في الجمهور فقط، بل أثرت في صنّاع الألعاب أنفسهم. ولذلك كان يجب أن يكون هناك حَدث عملاق للغاية يجمع كليهما في مكانٍ واحد، ليشعر كل منهما بقيمة الآخر، واهتمامه به، وتعلقه به أيّما تعلق. هناك علاقة حب بين اللاعبين وصنّاع الألعاب، وجسر التواصل هو الألعاب النفسها. حدث The Game Awards 2020 يقوم بتكريم الألعاب، الصنّاع، وأيضًا اللاعبين.

كل عام يُقام الحدث بنفس الآلية، لكن مع اختلاف المحتوى. ينطوي الحفل على تقديم أعمال جديدة لأول مرة، طرح عروض تشويقية لأعمال منتظرة بالفعل، استضافة نجوم لامعين في سماء ألعاب الفيديو، الاحتفاء بلاعبين محترفين في الرياضات الإلكترونية، وأيضًا ترشيح مجموعة ألعاب لجائزة خاصة بكل تصنيف فني، ليصير لدينا في النهاية لعبة واحدة فائزة بلقب لعبة العام – Game of The Year، أو ما تُعرف اختصارًا بالجوتي – GOTY.

ما هي ألعاب حدث هذا العام؟ ومن هم الفائزون تحديدًا؟ وهل كان هناك فقرات ترفيهية في المنتصف؟

هذا ما سنجيب عنه في السطور التالية!

بين الجوائز والمرشحين والفائزين، هناك العديد من الفقرات الصغيرة التي تكسر من ملل وتكرارية القوائم، ومن الناحية الأخرى تزيد من مدة عرض الحفل على يوتيوب وغيره من المنصات، فبالتالي تجعله موازيًا للحفل الواقعي المعروض كل سنة. إلا أن الفارق الجوهري هو اعتماد الأجواء (الصحية) هذه المرة بسبب فيروس كورونا، وجعل كل شيء أونلاين بالكامل، حتى أن صنّاع الألعاب شاركونا الحضور من داخل بيوتهم، مباشرة في وقت إذاعة الحفل.

أبرز الفقرات اللطيفة هي فقرة العروض الخاصة بألعاب الفيديو المنتظرة. سواء كانت تلك العروض هي بروموهات جديدة تمامًا لألعاب جديدة تمامًا، أو بروموهات أيضًا، لكن لألعاب مُعلن عنها سابقًا. وكان لدينا بالمنتصف عروض جيم بلاي كاملة للعبةٍ لألعاب كثيرة متشوق لها أيّما شوق، كلها عناصر تجعل حدث The Game Awards 2020 يستحق التسمر أمامه لساعات وساعات فعلًا!

إليكم قائمة بكل الألعاب التي ظهرت كعروض خاصة بين قوائم الترشيحات الرئيسية، سواء أتت بعرض تشويقي، جيم بلاي، أو ظهر صنّاعها في لقاءات خاصة:

كما أن الأمر لم يقتصر فقط على العروض الجانبية للألعاب المنتظرة، بل أيضًا كان هناك أكثر من عرض (تريفيهي تمامًا) لأكثر من أغنية مأخوذة عن لعبة فيديو. فقرة أوركيسترا موسيقى لعبة (ماريو) الشهيرة كانت الأمتع، وأيضًا العرض الاستثنائي والخاص جدًا لأغنية Last Surprise من لعبة Persona 5 Strikers كان مليئًا بالحيوية والنشاط، بجانب الظهور غير المتوقع لفرقة We Are OFK الافتراضية، وهو الظهور الذي احتوى على أغنية ذات لحن مميز جدًا فعلًا، وهو الانطلاقة الأولى للفرقة بمسيرتها الفنية.

لعبة The Last of Us Part II هي الحاصلة على لقب لعبة العام – Game of The Year في حدث The Game Awards 2020 وذلك بعد أن اكتسحت الكثير التصنيفات الفردية بإجمالي ست جوائز بالتمام والكمال، وكان من المتوقع جدًا أن تكون هي الجوتي لعام 2020، وذلك حسب تصويتات أغلب شرائح الجمهور أيضًا.

وعلى ذكر الجوائز، هناك أكثر من ثلاثين شريحة لأكثر من ثلاثين جائزة، وكل شريحة بها من 5 إلى 6 مترشحين. الجوائز تم تقديمها شرفيًّا (أونلاين) من قِبل الكثير من المخضرمين في مجال الصناعات الترفيهية، على رأسهم كرستوفار نولان، كيانو ريفز، توم هولاند، بري لارسون وغيرهم، مما أضفى شعورًا بالقيمة الفنية المطلقة.

كما أنه قد قررت لجنة الحدث أن تقوم بطرح تصويتات مباشرة للجمهور على تويتش وانستجرام لمتابعة التوقعات وإدخال الناس في دوامة التوجس والريبة، وبالفعل نجحوا، لتتطاحن نتائج التصويتات مع نتائج اللجنة، ويصير الحفل عملاقًا بحق!

بالتأكيد لعدم جعل المقال كبيرًا دون داعٍ، إليكم القائمة الكاملة بكل الفائزين في كل الشرائح الفنية، دون ذكر المتنافسين.

كان عامًا ثوريًّا لصناعة الألعاب فعلًا. جلس العالم كله في المنزل بسبب الحجر الصحي لفيروس كورونا، وبات الطلب على ألعاب الفيديو غير مسبوق بحق. هذا جعل الاستوديوهات في حالة من الهلع نظرًا لأنهم بشر ويعانون مثل اللاعبين بالضبط، لكن عليهم العمل تحت ظروف قاسية وجداول عمل صارمة من أجل إظهار ألعابهم للنور قبل نهاية 2020، فقط لكي يشاركوا في حدث The Game Awards 2020 الذي ينتظره الملايين كل عام.

لكن بالرغم من كل شيء، أثبتت الصناعة أن بها آلاف الآلاف من المحترفين الذين يولون اهتمامًا لكل صغيرة وكبيرة في أعمالهم، ويقدمون لنا المتعة الخالصة في صورة إطارات متعاقبة مفعمة بالإبداع والحياة!

