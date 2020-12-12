موقع نتفليكس يطرح ميزة مهمة للآباء

في إطار سعيهم لتطوير خدمات نتفليكس، قامت منصة البث العالمية بإطلاق خدمة جديدة تدعى تقرير نشاط الأطفال.

وستتيح الخدمة الجديدة للآباء إدارة حسابات أطفالهم بشكل أفضل، و تساعدهم على معرفة نوعية البرامج والعروض والشخصيات التي يهتم بها أطفالهم.

وقالت نتفليكس إنّ الآباء سيتلقون تقارير يومية حول نشاط حسابات أطفالهم على المنصة العالمية، كما سيحصلون على تقارير مخصصة للأطفال تتعلق بالأشياء والبرامج التي تتناسب مع اهتمامهم.

وتأمل نتفليكس أن تساعد الميزة الجديدة الآباء على فهم ما يتابعه أطفالهم، والتعرف على العروض التي ستقدمها نتفليكس لهم.

يذكر أنّ هذه الميزة ستكون اختيارية، حيث يمكن للآباء تفعليها وإلغاء تفعيلها في أي وقت

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