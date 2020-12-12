الولايات المتحدة تطلق صاروخاً على متنه قمر صناعي للاستطلاع

كشفت شركة United Launch Alliance عن إطلاق صاروخ النقل Delta IV Heavy من مطار كيب كانافيرال الفضائي يوم الخميس 10 ديسمبر وعلى متنه قمر صناعي للاستطلاع الفضائي ولم يظهر أي تفصيل عن هذا القمر الصناعي وعن مهمته في الفضاء.

ويعمل القمر الصناعي NROL-44 لصالح إدارة الاستخبارات الفضائية الوطنية الأمريكية وسيكون ضمن مجموعة من 7 أقمار صناعية مماثلة تعمل في الفضاء.

وصمم هذا القمر بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية ويعادل حجم القمر حجم حافلة ووزنه 5 أطنان وسوف يعمل في مدار ارتفاعه 36 ألف كيلومتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا