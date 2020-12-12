سلاف فواخرجي ووائل رمضان في مسلسل إذاعي شهير

نشر الفنان السوري محمد قنوع صورةً تجمعه بالممثلة السورية سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان من كواليس حلقة مسلسل “حكم العدالة” الشهير التي شاركت فيها النجمة السورية وزوجها.

وعبّر النجمان السوريان عن سعادتهما للمشاركة في المسلسل الذي يذاع من سنوات عديدة، وشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية.

وكان النجم الكبير دريد لحام قد حلّ قبل مدة قصيرة كضيف شرف على إحدى حلقات المسلسل الذي يكتبه المحامي هائل اليوسفي ويخرجه محمد عنقا.

يذكر أنّ سلاف فواخرجي تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل الكندوش المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

ومسلسل الكندوش من إخراج سمير الحسين، وتأليف حسام تحسين بك، وبطولة سلاف فواخرجي، أيمن رضا، أيمن زيدان، كندا حنا، شكران مرتجى وغيرهم من نجوم الدراما السورية.

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