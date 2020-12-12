فك رموز رسالة غامضة كتبها سفاح قبل 50 عاماً

تمكنت مجموعة من المتطوعين من فك رموز رسالة غامضة كتبها السفاح زودياك قبل 50 عاماً وأرسلها لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل عام 1969.

وقال مطور البرمجيات ديفيد أورانشاك إنّه تعاون مع مبرمج الكمبيوتر، يارل فان إرك، وعالم الرياضيات، وسام بليك، من أجل فك رموز الرسالة المعروفة باسم الشيفرة 340، وأنّهم قدموا المعلومات لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد حصولهم على ضمانات تفيد بعدم توجيه أي اتهامات لهم تتعلق بالاختراق.

واحتوت الشيفرة التي كتبها السفاح الذي ارتكب 5 جرائم قتل بين عامي 1968 و1969 على العبارة التالية: أتمنى أن تشعر بالكثير من المتعة في محاولة الإمساك بي، لست خائفاً من غرفة الغاز لأنّها سترسلني إلى الجنة في أقرب وقت، لست خائفاً من الموت لأنّني أعلم أنّ حياتي الجديدة ستكون سهلة في الفردوس.

من جانبه قال مكتب التحقيق الفيدرالي إنّ قضايا السفاح المجهول لا تزال قيد التحقيق، ورفض المكتب تقديم أي معلومات حالياً احتراماً لأرواح الضحايا وعائلاتهم.

يذكر أنّ السفاح الغامض اشتهر بإرسال رسائل تحتوي على شيفرات غامضة للشرطة ووسائل العام حتى العام 1974، وقال في إحدى رسائله إنّه قتل 37 شخصاً.

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