لقاح “سبوتنك V” آمن للمصابين بالحساسية

أكدّ ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز غاماليا، مكتشف لقاح “سبوتنك V” إمكانية إعطاء اللقاح للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

وقال ألكسندر غينسيورغ إنّهم طعّموا 150 ألف شخص باللقاح في روسيا، وأنّهم يجرون مفاوضات مع عدة دول ترغب في شراء اللقاح الروسي لتطعيم شعبها.

وأكدّ رئيس مركز غاماليا مناسبة اللقاح للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، وقال إنّه لن يضع تحذيراً لهم كما فعل منتجو لقاح فايزر.

وأشار الخبير الروسي إلى أهمية إعادة تأهيل المصابين بفيروس كورونا بعد شفائهم، لكي يعودوا لنمط حياتهم الطبيعي بشكل فوري ودون أي تأخير.

يذكر أن عدة دول عالمية من بينها تركيا طلبت جرعات من لقاح “سبوتنك V” لتطعيم شعبها ووضع حد لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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