أصيب شخصان على الأقل جراء انهيار عقار مكون من 5 طوابق بحي حدائق القبة، شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وقامت السلطات المصرية بإخلاء ما يقرب من 40 أسرة بـ4 عقارات مجاورة بمحيط العقار المنهار، وبعد المعاينه تبين عدم وجود خسائر فى الأرواح، حسب السلطات.

ويظهر مقطع فيديو متداول أحد المارة وهو رجل مسن يحاول الهرب من أمام العقار لحظة الانهيار.

عاجل. اتش نيوز

الحمايه المدنيه

انهيار عقار بمنطقه حدائق القبه مكون من ثلاث طوابق ( شارع مصطفى عبد السميع) منذ قليل اثناء وجود سكان بداخله وانتشال مصابين من تحت الانقاض وتصدعت المنازل المجاوره للعقار المنهار pic.twitter.com/8VMeGtFvLH — Hany elnono (@elnono_hany) December 12, 2020

