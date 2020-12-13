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أهم الفوائد الصحية للبطاطا الحلوة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

فوائد البطاطا الصحية

تلك البطاطا البرتقالية اللون بطعمها الشهي و اللذيذ الذي يحبه الجميع و خصوصاً في فصل الشتاء و بالإضافة إلى أنها من أشهر الأطعمة في العالم رغم اختلاف الثقافات إلا أن فوائد البطاطا الصحية عديدة و متنوعة، فهي تحتوي على العديد من القيم الغذائية الهامة للجسم، فتعتبر البطاطا مصدر مهم للبيتاكاروتين حيث أثبتت العديد من الدراسات الحديثة على قدرة البطاطا على رفع مستوى فيتامين (A) في الدم .

تُعتبر البطاطا مصدر غني بمضادات الأكسدة لاحتوائها على فيتامين A ، C بنسب عالية و تُساعد في الوقاية من العديد من الأمراض السرطانية و أثبتت العديد من الأبحاث أن نشا البطاطا يحتوي على أصباغ الأنثوسيانين المضادة للأكسدة .

تحتوي البطاطا الحلوة على خصائص مضادة للالتهابات بفضل احتوائها على نسب عالية من فيتامين C ،B6  ، و البيتاكاروتين و المنجنيز و هما من أهم العناصر التي تُساعد في علاج الالتهابات الداخلية و الخارجية . تحتوي البطاطا الحلوة على بيتا كريبتوزانتين المفيد في علاج الالتهابات المزمنة مثل : التهاب المفاصل و الروماتويد و أثبتت البحوث أن من يتناولون الأغذية التي تحتوي على البيتاكريبتوزانتين أقل عرضة للإصابة بالتهابات المفاصل، بالإضافة أن فيتامين C الموجود بالبطاطا يحفز من إنتاج الكولاجين و يقلل من فرصة التعرض للإصابة بالتهابات المفاصل . يساعد البيتا كاروتين الموجود في البطاطا على استجابة الجسم للأنسولين و ثبات نسبة السكر في الدم بالإضافة لاحتوائها على فيتامين B6 الذي يُساعد في حماية مريض السكر من الإصابة بأمراض القلب بالإضافة إلى أنها تُساعد على خفض نسبة السكر في الدم و الكوليسترول لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان . تُساعد البطاطا الحلوة في الشفاء من قرحات المعدة لاحتوائها على فيتامين B ، C و البوتاسيوم و البيتاكاروتينk كما أنها تeساعد في الوقاية من الإمساك و الحموضة لاحتوائها على الألياف الطبيعية و أيضاً الخواص المقاومة للالتهابات تهديء من التهابات المعدة و تقلل من الآلام . تحتوي البطاطا الحلوة على 90% من فيتامين A الذي يحتاجه الجسم و وجد الباحثون ضرورة تناول المدخنين للبطاطا لاحتوائها على فيتامين A للوقاية من الإصابة بانتفاخ الرئة و بعض الأمراض الصدرية الأخرى التي تنتج عن نقص فيتامين A  . تعد البطاطا بمثابة مصدر جيد للألياف الغذائية التي تُساعد على تنظيم عملية الهضم و تجنب مشاكله بالإضافة إلى أنها تُساعد في تطهير الجهاز الهضمي من المعادن الثقيلة كالزرنيخ و الزئبق

القيم الغذائية الموجودة في البطاطا الحلوة يحتوي كوب البطاطا ما يعادل 114 جرام من :

فيتامين A.. 438% من الاحتياج اليومي فيتامين C.. 37% من الاحتياج اليومي المنجنيز.. 28% من الاحتياج اليومي 16.5% فيتامين B6 من الاحتياج اليومي 10 % فيتامين B5 من الاحتياج اليومي 8.5 % فيتامين B3 من الاحتياج اليومي 15 % بوتاسيوم من الاحتياج اليومي 15% ألياف من الاحتياج اليومي 9% نحاس من الاحتياج اليومي 5% سعرات حرارية من الاحتياج اليومي>

المصدر: Daily medical info

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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