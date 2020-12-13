تقرير – أبل تستغل اتسحواذها على إنتل وتبدأ وتطور مودمات 5G بنفسها للآيفون

العلاقة بين أبل وإنتل حقًا في غاية القوة، أو كانت كذلك، إنتل كانت تزوّد أبل بالمعالجات المركزية -وأحيانًا الرسومية- لأجهزة ماك المكتبية، لكن هذا الأمر انتهى بعدما أعلنت الشركة عن شريحة M1 في أجهزة ماك بوك الجديدة، وهي التي تحل محل معالجات إنتل بشكل كامل، واليوم يبدو أن أبل تبتعد أكثر وأكثر عن إنتل، حيث أنه وطبقًا لتقرير جديد ستبدأ أبل في تطوير وتصنيع مودمات 5G لتشغيل شبكات الجيل الخامس في الآيفون الآيباد.

أبل تطور مودمات 5G بنفسها للآيفون والآيباد

أبل ببساطة تود أن تتخلى عن أي مكونات تحصل عليها من طرف ثالث، وبدلًا من ذلك تود تصنيع جميع منتجات الآيفون والآيباد بنفسها، وهو ما سيفيد الشركة ماديًا من ناحية، ومن ناحية أخرى سيتيح لها إنشاء تجربة استخدام مثالية لهواتفها وأجهزتها حيث أنها ستصمم جميع القطع بنفسها.

في واقع الحال، أبل ستتخلى عن كوالكوم في المقام الأول قبل إنتل، هذا حيث أن كوالكوم هي من مودمات الجيل الخامس في الآيفون، وبدلًا من ذلك ستستفيد من استحواذها سابقًا على قطاع المودمات في إنتل بمبلغ مليار دولار أمريكي، لكن الشركة وحسبما نعلم لن تتيح لهذا القطاع تطوير المودمات بشكل مستقل، بل ستدمجه في الشركة نفسها، ليكون المودم من تطوير أبل وليس من تطوير إنتل، نظريًا.

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حتى الآن لا نعلم موعد إطلاق مودم أبل الأول، لكن أبل تعمل على الأمر فعليًا طبقًا لتصريح من أحد نواب مديري الشركة، والتقرير يقترح أن مودمات 5G الخاصة بأبل ستظهر للمرة الأولى في أجهزة آيباد برو لعام 2021 المقبل وذلك بدلًا من كوالكوم.