جوجل تقتبس واحدة من مميزات كاميرا الآيفون في هواتف بيكسل

هواتف بيكسل تقدّم تجربة تصوير ممتازة دون أدنى شك، ومن ناحية أخرى فهواتف آيفون أيضًا لا تتخلّف أبدًا من حيث جودة التصوير، والمنافسة عادةً ما تكون مشتعلة بين الشركتين، واليوم وطبقًا لتقرير جديد فقد قامت جوجل باقتباس ميزة أساسية في تطبيق الكاميرا الخاص بها لهواتف بيكسل من مميزات كاميرا الآيفون، وهذه الخاصية بالرغم من بساطتها إلا أنها مؤثرة جدًا على الصورة النهائية.

واحدة من أهم مميزات كاميرا لآيفون تصل لهواتف بيكسل

الخاصية الجديدة تقوم بتحديد ومعالجة زوايا التقاط الصور بشكل حيّ أثناء التصوير، وهذا من خلال ظهور خطين متوازيين داخل تطبيق الكاميرا نفسه، ويكون مطلوب من المستخدم أن يقوم بجعل هذه الخطوط متوازية بشكل مثالي حتى تكون زاوية التقاط الصورة هي الأخرى مثالية وذلك من خلال ظهور مؤشر برتقالي داخل تطبيق الكاميرا.

في حالة أنك تمتلك هاتف بيكسل 4 أو أحدث فستشعر باهتزازات خفيفة في يديك أثناء ضبط الزاوية وهذا ريثما يتم ضبطها بشكل مثالي، فيما يلي نشارككم صور توضيحية للخاصية الجديدة:

هذه الخاصية بالفعل موجودة في هواتف آيفون منذ فترة، وهي التي يُمكنك الوصول إليها من الإعدادات ومن ثم إعدادات الكاميرا وأخيرًا إعدادات Grid، وفي حالة تفعيل هذا الإعداد في الآيفون الخاص بك فسيظهر لك مؤشر مشابه حتى تضبط زاوية التصوير بشكل احترافي في كل مرة.

هذه الخاصية وبلا شك تعتمد على المعالج الرسومي للهاتف وعلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة، لذلك فهي مفيدة بشدة سواء كنت تستخدم أندرويد أو iOS، كما نعلم فتطبيق كاميرا جوجل متاح لبعض هواتف الشركات الأخرى مثل ون بلس ونوكيا، لكن لا توجد معلومة عمّا إذا كانت الخاصية الجديدة ستتوفر لهذه الهواتف أو لا.