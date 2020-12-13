الآن يمكنك الحصول على تطبيق مترجم الإنترنت ومترجم الصور مجاناً لمدة أسبوع!

لدينا اليوم تطبيقان مميزان للترجمة الأول هو مترجم الإنترنت العربي والثاني هو مترجم الصور والماسح الضوئي للترجمة بدقة عالية .. الان احصل عليهما مجانا لمدة اسبوع كامل، الاشتراك و التجربة مجانا لمدة اسبوع كامل كل ما عليك هو ارسال ” اخبار كود ٣” الى الاميل [email protected]

مترجم الإنترنت العربي

تطبيق مترجم النت أو مترجم الإنترنت كما يبدو من اسمه يتيح للمستخدم ترجمة المواقع الإلكترونية وصفحات الويب مباشرة من خلال متصفح سفاري، الآن سيكون تصفح الإنترنت أسهل ولن تشكل اللغة عائقاً أمامك للاستفادة من أي محتوى على الإنترنت مهما كانت اللغة المكتوب بها!

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مترجم الصور والوثائق عبر الكاميرا



هذا التطبيق يتيح تصوير الوثائق والأوراق والمسح الضوئي والحفظ والترجمة والطباعة وتوقيع المستندات واستخراج النص ومشاركة أي مستند بتنسيق PDF أو JPEG مع دعم الوثائق و الكتب العربية و اللغة العربية بشكل كامل!

قم بمسح أي شيء تحتاج إليه بما في ذلك الإيصالات والمستندات والملاحظات الورقية وأوراق الفاكس والكتاب وتخزين التفحص الخاص بك كملفات PDF أو JPEG متعددة الصفحات.