موسيقى تشايكوفسكي تحظى بشعبية كبيرة لعام 2020

حاز المؤلف الموسيقي بيوتر تشايكوفسكي ( 1840 – 1893 ) على شعبية كبيرة من قبل مستمعي خدمة Spotify الموسيقية على الإنترنت لعام 2020 بحسب ما صرح به الناطق باسم الشركة.

و حصل مؤلف وموزع الموسيقى، توني إيجي، المعروف بتأليفه لأغنية Astronomia على المرتبة الثانية ، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب الثنائي الموسيقي، راوف فايك، اللذان أطلقا منذ عام 2018 بضع أغنيات مشهورة فشغلا المكانة الثالثة.

يذكر ان خدمة Spotify تأسست عام 2006 من قبل السويديين وهي اليوم تحظى بأكثر الخدمات الموسيقية شعبية ب320 مليون مستمع.

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