البدء في توزيع لقاح “فايزر” بالولايات المتحدة الأمريكية

أعلن وزير الصحة الأمريكي “أليكس عازار” الأحد، بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا في عموم الولايات.

وقال “عازار” عبر -حسابه بتويتر- إنهم بدئوا بتوزيع اللقاح بعد أن اعتمدته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مشيرا إلى أن إدارة الغذاء والدواء أصدرت ترخيصا للاستخدام الطارئ لأول لقاح مضاد للكورونا في الولايات المتحدة.

وفي ذات السياق أفاد الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب” أن اللقاح سيبدأ توزيعه في أقل من 24 ساعة، وسيكون مجاني لجميع الأمريكيين، مؤكدا مطابقته لمعايير السلامة.

يُشار إلى أن عدد إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ أكثر من 16 مليون حالة وفق آخر إحصائية.

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