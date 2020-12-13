الكشف عن بعض التقنيات المتطورة في الحواسيب المحمولة لشركة آبل

تسعى شركة آبل على تطوير تقنيات جديدة في حواسيبها المحمولة لجعلها أكثر إنتاجية و أسرع أداء وذلك بحسب ما صرحت به بعض المواقع المتخصصة بشؤون الإنترنت.

وستتميز المعالجات التي تطورها بعدد أنوية كبير يصل إلى 32 نواة، مما يؤدي الى إنتاجية كبيرة لتوفير سرعة كبيرة لمعاينة البيانات وسيكون هذا المعالج متوفر في حواسب MacBook Pro التي ستطرحها أواخر العام القادم.

يذكر أن شركة أبل كانت قد أعلنت سابقاً عن جيلها الجديد من الحواسب المزودة بمعالجات M1 التي طورتها بنفسها والتي حظيت بإقبال شديد على شراء هذه الحواسيب.

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