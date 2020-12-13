اليابان تكشف عن واحدة من أفضل سيارات الكروس أوفر المتطورة

صرحت شركة Acura التابعة لهوندا حول سيارتها الجديدة والتي حظيت بمواصفات تجعلها من بين أفضل المركبات لهذا العام، حيث زودت بهيكل كبير مع انسيابية عالية وفق أحدث معايير الأيروديناميك والشبك الأمامي يحمل شعار الشركة المصنعة.

وحصلت سيارة Acura MDX على أنظمة فرامل كهربائية خاصة تعمل مع حساسات إلكترونية للحد من الحوادث و تخفيفها قدر المستطاع فضلاً عن نظام جديد يتحكم بحركة كل عجلة على حدة بما يتناسب مع السرعة ونوعية الطريق.

وصممت واجة القيادة من الداخل بطريقة عصرية لتجعلها مميزة عن سابقاتها لاحتوائها على شاشتين قادرتين على الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا واحدة بمقاس 1.2 بوصة، وأخرى بمقاس 10 بوصات.

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