شركة Xiaomi تعلن عن ساعتها الجديدة بسعر منافس

كشفت شركة Xiaomi عن مواصفات ساعتها الذكية والتي من الممكن أن تنافس ساعات آبل الشهيرة لحصولها على هيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك،محمي من الماء والغبار وفق معايير 5ATM وستصل الى عمق 50 م تحت الماء.

وجاءت Mi Watch Lite بشاشة مستطيلة الشكل بمقاس 1.4 بوصة زجاجها مقاوم للصدمات والخدوش متوفر فيها 120 واجهة استخدام مختلفة لعرض الوقت وحالة الطقس والإشعارات والرسائل وبقية المعلومات الأخرى.

وتعمل لـ9 أيام متواصلة بالشحنة الواحدة تقريبا لحصولها على بطارية بسعة 230 ميلي أمبير وزودت بأنظمة GPS و GLONASS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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