شاروخان يتبرع بجرعات من عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا

أكدّت تقارير هندية تبرع النجم الهندي شاروخان ب 500 جرعة من عقار ريمديسيفير المفيد لعلاج فيروس كورونا عن طريق إحدى المنظمات الخيرية التابعة له.

وقال وزير الصحة في نيودلهي إنّ النجم الهندي تبرع ب 500 جرعة من العقار من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا، ووجه شكره وامتنانه للنجم الهندي الكبير.

من جانبه أكدّ شاروخان إمكانية التغلب على فيروس كورونا في حال تم توحيد جبهة المواجهة، وأبدى استعداده ومؤسساته لتقديم الدعم اللازم في المستقبل.

يذكر أنّ النجم الهندي بدأ مؤخراً بتصوير فيلم الجديد باثان الذي يشاركه في بطولته كل من ديبيكا بادكون والممثل جون أبراهام.

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