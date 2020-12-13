دراسة: معجون الأسنان يقتل كورونا بدقيقتين

أكدّت دراسة قام بها باحثون أمريكيون ونشرت في مجلة British Dental Journal المتخصصة في طب الأسنان قدرة معجون الأسنان على قتل فيروس كورونا خلال دقيقتين فقط.

وقال الباحثون إنّ معجون الأسنان يحتوي على عنصري الزنك والقصدير الذين يقتلان فيروس كورونا بنسبة 100% خلال فترة قياسية.

كما أكدّت هذه الدراسة صحة الاستنتاج الذي توصلت إليه دراسة سابقة تؤكد قدرة غسول الفم على قتل كورونا خلال 30 ثانية لاحتوائه على مركب كلوريد سيتيل البيريدينيوم.

وكانت هذه الدراسة قد شهدت مشاركة 260 مصابا بفيروس كورونا استخدموا معجون الأسنان وغسول الفم خلال فترة إصابتهم بالفيروس الفتاك.

يذكر أنّ عدداً من الدول الكبرى بدأت بتطعيم سكانها بلقاحات كورونا لوضع حد لانتشار الفيروس الخطير.

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