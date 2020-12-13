أنكر تطلق سماعة قوية مناسبة للحفلات الخارجية

كشفت شركة أنكر الصينية عن سماعة جديدة مخصصة للاستخدامات الخارجية أطلقت عليها Sound core Motion Boom.

وزودت الشركة الصينية السماعة الجديدة بمقبض علوي توجد تحته بعض الأزرار للتحكم، وتتميز بمقاومتها الماء وفق معيار الحماية IPX7 مما يجعلها مناسبة للحفلات المقامة في حول أحواض السباحة.

وتحتوي السماعة على بطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة يوم كامل، كما يمكن للمستخدم شحن الهواتف الذكية منها.

وتدعم السماعة الجديدة تقنية البلوتوث، وربط سماعتين مع هاتف ذكي واحد من أجل توفير صوت ستريو يمكن ضبطه من خلال تطبيق Sound core باستخدام 4 أوضاع محددة بشكل مسبق.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح السماعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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