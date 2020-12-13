منوعات

أنكر تطلق سماعة قوية مناسبة للحفلات الخارجية

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة أنكر الصينية عن سماعة جديدة مخصصة للاستخدامات الخارجية أطلقت عليها Sound core Motion Boom.

وزودت الشركة الصينية السماعة الجديدة بمقبض علوي توجد تحته بعض الأزرار للتحكم، وتتميز بمقاومتها الماء وفق معيار الحماية IPX7 مما يجعلها مناسبة للحفلات المقامة في حول أحواض السباحة.

وتحتوي السماعة على بطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة يوم كامل، كما يمكن للمستخدم شحن الهواتف الذكية منها.

وتدعم السماعة الجديدة تقنية البلوتوث، وربط سماعتين مع هاتف ذكي واحد من أجل توفير صوت ستريو يمكن ضبطه من خلال تطبيق Sound core باستخدام 4 أوضاع محددة بشكل مسبق.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح السماعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك