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المئات يسبحون في مياه شبه المتجمدة للتخلّص من الملل

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيهم للتغلب عن الملل الناجم من الحظر الذي فرضته السلطات الإستونية في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا قام 505 سباحين بالمشاركة في سباق أقيم في ميناء تالين الواقع في العاصمة تالين.

وقطع كل سباح 25 متراً داخل حوض سابق لبناء الغواصات في مياه شبه متجمدة، واستغرق المتسابقون الذين تراوحت أعمارهم بين 9 و83 عاماً، 4 ساعات و50 دقيقة للانتهاء من هذا الحدث.

وعبر المشاركون في هذا السباق عن سعادتهم لأنّهم تخلصوا من الملل الذي أصابهم بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالوا إنّ السباحة في مياه تصل درجتها إلى 4 درجات مفيد للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أنّ منظمو الحدث أكدّوا ارتفاع عدد السباحين في الشتاء في استوينا إلى 3 أمثاله بعد لجوء عدد كبير من سكان البلاد للسباحة لكسر ملل قيود كورون

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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