ZTE تكشف عن شاحن ثلاثي بـ8 معايير حماية

كشفت شركة ZTE الصينية عن شاحن Gallium nitride ثلاثي المنافذ باستطاعة 65 واط أطلقت عليه ZTE 65W GAN.

واعتمدت الشركة الصينية في تصميم الشاحن الجديد على دبوس يدعم الطي بزاوية 90 درجة، مع 3 منافذ تدعم تقنية الشحن السريع كما تدعم المنافذ ال3 في نفس الوقت.

وقالت الشركة الصينية إنّ اثنين من منافذ USB-C يدعمان الشحن بقوة 65 واط، في حين يدعم منفذ USB-A الشحن بقوة 30 واط.

ويحتوي الشاحن الجديد على 8 معايير من الحماية، ويدعم الشحن التي تشمل QC3.0PPSSCPFCBAFC، ويدعم شحن الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الشاحن الجديد في الأسواق العالمية بسعر 23 دولارا أمريكيا.

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