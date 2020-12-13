سبب صادم وراء ألم شديد في أذن فليبيني (فيديو)

عانى فليبيني يدعى ليو أوريندين البالغ من العمر 39 عاماً من آلام شديدة في أذنه أيقظته من نومه دون أن يعرف سبب حدوث هذه الآلام.

ورفض الرجل الذي يعيش في مقاطعة باتانغاس الذهاب للمستشفى خوفاً من التقاط عدوى فيروس كورونا، الأمر الذي دفع زوجته لطلب مساعدة ابن عمه.

وشك ابن عم الرجل الفليبيني بوجود حشرة في أذن ليو، الأمر الذي دفع لاستخدام الملقط لسحب الحشرة التي كانت عبارة عن صرصور ميت بطول 3 سم.

وبعد سحب الصرصور من الأذن ظهرت على ليو علامات دموية وجروح دفعته لمراجعة الطبيب الذي أكدّ له سلامة أذنه وطلبة الأذن وقال إنّه كان محظوظاً لعدم إصابته بالطرش.

يذكر أنّ ابن عم ليو نشر مقطع فيديو يظهر عملية سحب الصرصور من الأذن وحظي المقطع بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماع

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