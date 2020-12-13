موظفون غاضبون يُحطّمون مصنعاً لآيفون بعد تأخر رواتبهم

شهد مصنع يقع في أحد ضحايا بنغالور الهندية تابع لمجموعة ويسترون إنفوكوم التايوانية وهو مخصص لصناعة منتجات آيفون، حادثة احتجاج كان بطلها عمال المصنع.

حيث قام العمال يوم 12 ديسمبر الجاري بأعمال شغب داخل المصنع وتكسير نوافذ السيارات، وكاميرات المراقبة، ومصابيح ومراوح المصنع، بالإضافة إلى إحراقهم عدداً من السيارات.

وبرر العمال هذه الأعمال بامتناع الشركة عن صرف رواتبهم منذ 4 أشهر، بالإضافة لإجبارهم على العمل لساعات إضافية.

من جانبها، اعتقلت الشرطة الهندية حوالي 100 شخص وقالت إنّ الوضع أصبح تحت السيطرة، وأنّها أنشأت فريقاً للتحقيق في الحادث، وأكدّت عدم سقوط ضحايا أو جرحى خلال أعمال الشغب.

أما الشركة المالكة للمصنع أكدّت حمايتها لحقوق عمالها، ودفعها مستحقاتهم في القريب العاجل، في حين ندّد مسؤول نقابي بتصرف الحكومة التي سمحت للشركة بالتهرب من حقوق العمال.

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