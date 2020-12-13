التمارين الرياضية تحمي العظام من الكسور

أكدّت الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن دور ممارسة الرياضة في حماية العظام من الكسور.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ العضلات تتدهور وتتعرض للضمور مع التقدم في العمر، الأمر الذي يزيد من احتمال الإصابة بالكسور.

وأشارت الجمعية الألمانية لدور التمارين الرياضية في تقوية العضلات شرط ممارستها باعتدال ودون إفراط، وقالت إن التمارين الرياضية تعمل على تجديد الخلايا العضلية.

وأكدّت الجمعية الألمانية أهمية التغذية السليمة في تقوية العضلات، ودعت كبار السن للإكثار من تناول البروتينات والأحماض الدهنية أوميغا3، بالإضافة لتناول البقوليات ومنتجات الألبان القليلة الدسم ومنتجات اللحوم والأسماك قليلة الدهون، والتقليل من تناول الدهون والكربوهيدرات.

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