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وفاة الممثلة الهندية أريا بانيرجي في ظروفٍ غامضة

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السلطات الهندية عن وفاة الممثلة الهندية أريا بانيرجي في ظروفٍ غامضة، بعدما عثرت الشرطة على جثتها في وضعية مشبوهة.

وكانت الشرطة قد اكتشفت وفاة الفنانة البالغة من العمر 33 عاماً في شقتها الواقعة في جنوب مدينة كولكاتا حيث عثر رجال الشرطة على الممثلة ملطخة بالدماء في وضعية مشبوهة بجانب سريرها.

وقالت الشرطة الهندية إنّها فتحت تحقيقاً في الحادث، وأنّ فريق الطب الشرعي قام بجمع عينات من غرفتها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية لوفاتها.

يذكر أنّ الفنانة الراحلة التي كانت تعمل كعارضة أزياء في مومباي شاركت خلال حياتها بمجموعة من أفلام بوليوود الشهيرة كذا ديرتي بكتشر، وإل إس دي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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