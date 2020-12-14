أحدث آليات التسويق بالعمولة من منصة عربي آدز ArabyAds

لاشك أن التسويق واحداً من أهم أدوات النجاح لأي مشروع تجاري، ومع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي لكافة آليات العمل طال التسويق بالطبع كثيرا من هذا التطور، ومن أبرز آليات التسويق الحديثة ضمن التسويق الالكتروني هو التسويق بالعمولة، ومن خلال نشأة هذا المفهوم نشأت العديد من المنصات التي تقدم لك الخدمة.

تعد منصة عربي آدز واحدة من أهم المنصات العربية والتي تتبنى مفهوم التسويق بالعمولة، تُمكنك المنصة من تحقيق نتائج مذهلة في وقت قياسي، نصحبكم في هذا المقال إلى جولة داخل عالم التسويق بالعمولة والتعريف بمنصة عربي آدز فتابعونا.

متى نشأت منصة عربي آدز؟

تأسست الشركة عام 2013 على أيدي اثنين من خبراء التسويق بالعمولة والذين خاضوا العديد من التجارب و امتلكوا المهارات التي دفعتهم لتأسيس كيان كبير يقدم خدماته لأصحاب الشركات من رواد الأعمال والمسوقين المحترفين الباحثين عن فرصة جيدة للدخل وتعزيز مهاراتهم في التسويق.

تضم الشركة حتى يومنا هذا ما يقرب من 2000 مسوق من أصحاب الخبرات والمهارات حيث لا تقبل المنصة انضمام المبتدئين ولكن الخبرة شرط أساسي وربما يضمن هذا لكل رائد أعمال مستوى عمل متميز.

تأسست الشركة في دبي واتخذت من هناك مقر أساسي لها وسرعان ما توسعت في العديد من الدول العربية مثل مصر وعمان ومن المتوقع افتتاح فرع قريبا في المملكة العربية السعودية.

مؤسسي الشركة هما: السيد محمود فتحي والسيد محمد خرطبيل ولحق بهم الكثيرون من أصحاب الخبرة في مختلف التخصصات، وتسعى الشركة من خلال آليات العمل التي تعتمد على المسوقين ومجموعة من البرامج المميزة تحقيق كافة مزايا التسويق بالعمولة.

ما هي مزايا التسويق بالعمولة عبر منصة عربي آدز؟

إن اتخاذ المنصة أو تبنيها لفكرة التسويق بالعمولة جاء من مزاياه العديدة لكل من أصحاب الشركات والمسوقين على حد سواء والتي تتمثل فيما يلي:

يمنح التسويق بالعمولة المسوقين فرصة لتحقيق نتائج قابلة للقياس وزيادة دخلهم، وعلى الجانب الآخر يستفيد أصحاب الشركات من تسويق خال من المخاطر.

يعمل على زيادة المبيعات حيث أنه لا تُمنح العمولة للمسوق إلا بعد إتمام عملية البيع مما يضمن لك كصاحب شركة زيادة مبيعاتك و للمسوق فرصة تحقيق ربح كلما زادت عمليات البيع.

التسويق خالي من المخاطر لأنه لا يتكبد صاحب العمل أي أموال إلا بعد إتمام عملية البيع وتحقيق الهدف.

القيام بمهمة التسويق على أتم وجه من قبل متخصصين مدركين طبيعة ما يعملون بالتالي لن يتحمل صاحب العمل أي متاعب.

وفي الحقيقة أثبتت منصة عربي آدز نجاحها في هذا النوع من التسويق ولعل هذا واضحَافي مدى الاتساع والطاقة الكبيرة التي تكتسبها المؤسسة يوما بعد يوم.

ما هي الخدمات التي تُقدمها عربي آدز؟

ربما تعتقد أن مهمة عربي آدز فقط هي التسويق بالعمولة (Affiliate Marketing) والتسويق بالأداء (Performance Marketing) إلا أنه يتم وفق آليات وخطوات ومهام عديدة، وتعتمد الشركة في سبيل ذلك مجموعة من الخدمات هي:

جذب عملاء جدد لزيادة المبيعات وسرعة الوصول إلى الجمهور المستهدف من خلال مجموعة من البرامج هي:

برنامج ليدز دايركت. برنامج جذب العملاء الموثق. برنامج الاتصال بالعملاء الجدد.

تم تطوير تلك البرامج على يد مجموعة كبيرة مكونة من 35 خبير وبإمكانك التعرف على المزيد من مزايا تلك البرامج من هنا.

التسويق بالعمولة والذي ينقسم إلى شقين أساسين:

التسويق بالعمولة للشركات. التسويق بالعمولة كمسوق.

أولاً : التسويق بالعمولة لأصحاب الشركات:

تهدف تلك الخدمة إلى زيادة مبيعات الشركات من خلال سهولة وصول الشركة إلى المسوق المناسب ومن خلال فريق عمل التسويق بالعمولة التابع لمنصة عربي آدز والفريق الخاص بتلك الشركة يتم التعاون من خلال:

يُقدم فريق الشركة كوبونات خصم خاصة بالمسوقين. يقوم الفريقان بمراقبة البيع بناءا على أكواد الخصم الخاصة بكل مسوق.

ويعتمد الفريقين على ما يسمى ب:

نموذج قسيمة الشراء. التسويق بالعمولة – تتبع الروابط (بالتعاون مع CJ Affiliate). التسويق بالعمولة – بتكلفة النشاط (CPA)

كل تلك الآليات الخاصة بالتسويق بالعمولة للشركة تهدف في النهاية إلى زيادة المبيعات واكتساب المزيد من العملاء مع الوصول للجمهور المستهدف بدقة.

ثانياَ: التسويق بالعمولة للمسوقين:

يحقق هذا النوع من أنواع التسويق للمسوقين :

فرصة عمل تتميز بالمرونة.

تحقيق ربح بناء على قدر الاجتهاد.

سهولة العودة للعمل بعد الانقطاع في أي وقت.

ضمان زيادة الطلب وتوفير الكثير من الفرص.

وربما أبرز ما يميز منصة عربي آدز هو توفير فرص كثيرة للتدريب وتعزيز خبرات المسوقين وهذا ما يعود بالنفع على المسوق.

التسويق عبر المؤثرين والذي يعد من أهم آليات التسويق حديثا.

وختاما تأكد أنك كصاحب شركة أو مسوق بتعاونك مع منصة مثل منصة عربي آدز ستحظى بفرصة عظيمة للربح وتحقيق نتائج مبهرة.