قد يكون مميتا.. 14 علامة لمرض خطير يظهر لدى أطفال أصيبوا بكورونا

توفي طفل بمقاطعة لوس أنجلوس في أميركا هذا الأسبوع بسبب متلازمة مرتبطة بمرض “كوفيد-19” الناجم عن عدوى فيروس كورونا المستجد.. فما هذا المرض، وما أعراضه؟

اسم هذا المرض “متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال” (Multisystem inflammatory syndrome in children/ MIS-C).

وتوفي الطفل من المضاعفات المتعلقة بالمتلازمة أثناء تلقيه العلاج في مستشفى الأطفال بلوس أنجلوس. وقال متحدث باسم المستشفى إنه كان يعاني من “حالة قلبية معقدة وموجودة من قبل”، وفق تقرير لمجلة نيوزويك (Newsweek) الأميركية.

ويعتقد أن هذه الحالة تمثل أول حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 لطفل في لوس أنجلوس. وقال فريق العلاقات العامة بالمستشفى إنه لا يمكن نشر المزيد من التفاصيل في هذا الوقت بسبب القواعد المتعلقة بخصوصية المريض.

ولا يعرف العلماء أسباب الإصابة بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال، لكن يبدو أن الأطفال المصابين بالمتلازمة أصيبوا بفيروس كورونا أو كانوا على اتصال بشخص مصاب بالمرض.

ووفقا للمراكز الأميركية للتحكم بالأمراض والوقاية فإن متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال، هي حالة يمكن أن تلتهب فيها أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك القلب والرئتان والكلى وكذلك الدماغ والجلد والعينان وأعضاء الجهاز الهضمي.

ما أعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال؟

1- حمى.

2- ألم في البطن.

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3- قيء.

4- إسهال.

5- ألم في الرقبة.

6- طفح جلدي.

7- عيون محتقنة بالدم.

8- الشعور بالتعب الزائد.

وثمة أعراض أكثر حدة تتطلب الاتصال بالطوارئ فورا هي:

9- صعوبة التنفس.

10- ألم أو ضغط في الصدر لا يزول.

11- ارتباك.

12- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظا.

13- ازرقاق الشفاه أو الوجه.

14- مغص شديد في البطن.

وينبغي أن ننبه إلى أنه ليس كل الأطفال يعانون من الأعراض نفسها، فإذا أظهر طفلك أعراض متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة أو كنت تشك بإصابته اتصل مباشرة بالطبيب.

مرض خطير بل ومميت

وتقول المراكز الأميركية إننا لا نعرف حتى الآن ما الذي يسبب المتلازمة، ولكننا نعلم أن العديد من الأطفال المصابين بها أصيبوا بفيروس كورونا، أو كانوا بالقرب من شخص مصاب بكوفيد-19.

وأضافت أنه يمكن أن يكون المرض خطيرا بل ومميتا، ولكن معظم الأطفال الذين تم تشخيصهم بهذه الحالة تحسنوا بالرعاية الطبية.

وقالت الدكتورة جاكي سزموسكوفيتش، اختصاصية أمراض القلب للأطفال في مستشفى لوس أنجلوس للأطفال، إنها تتوقع أن ترى حالات إضافية. وشرحت “مع عدد الحالات التي نراها في لوس أنجلوس الآن، أتوقع أن أرى المزيد من الأطفال الذين يعانون من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة يأتون إلى المستشفى في الأسابيع القليلة المقبلة.. نحن في لحظة حرجة الآن”.

ووفقا لآخر الإحصاءات من إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، هناك 43 طفلا تم تأكيد دخولهم المستشفى بهذه المتلازمة، وتعين علاج ما يقرب من نصفهم في وحدات العناية المركزة.

المصدر الأردن24

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