تسريب صور حقيقية لهاتف ون بلس 9 5G جنبًا إلى جنب مع مواصفاته الكاملة

هواتف ون بلس لديها جمهور كبير جدًا حول العالم، صحيح أن جمهورها في العالم العربي محدود بعض الشيء إلا أنه ليس بقليل أبدًا، الشركة دائمًا ما تحافظ على الجودة والسعر إلى جانب تجربة الاستخدام، واليوم ظهر تسريب كامل لتصميم هاتف ون بلس 9 5G الرائد جنبًا إلى جنب مع مواصفاته، ويظهر لنا من التسريب تصميم الهاتف الجديد بشكل واضح، مع أبرز مواصفاته.. هيا نلفي نظرة.

تصميم ومواصفات هاتف ون بلس 9 5G الرائد

من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف الجديد في شهر مارس القادم، وهو وقت قريب من إطلاق هاتف أوبو الرائد فايند X3 برو جنبًا إلى جنب مع اقتراب إطلاق هواتف رائدة من هواوي وأونور أيضًا، لذلك فهي منافسة لا يستقل بها أبدًا، والتسريب الذي نعرضه اليوم هو لهاتف ون بلس 9 نفسه، هذا مع العلم أننا لا نعرف بعد ما إذا كنا سنرى إصدار برو أو لا.

التسريب قد كشف عن تصميم الهاتف من الأمام ومن الخلف، ويظهر لنا شاشة ممتازة من حيث نسبة الاستحواذ على واجهة الهاتف إلى جانب تصميم مميز للجهة الخلفية مع كاميرا بارزة بتصميم مغاير، ونشارككم الصور:

كشف التسريب عن قدوم الهاتف مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع كاميرا واسعة جدًا بدقة 16 ميجابيكسل، وهي الكاميرات الضخمة الظاهرة في صور الهاتف بالأعلى، بينما الكاميرا الثالثة ستكون بدقة منخفضة وستكون مخصصة للعمق لا أكثر.

أما عن الشاشة فهي بقياس 6.55 بوصة وهي شاشة مسطحة كما نرى، تأتي بدقة 2400*1080 مع تردد 120 هيرتز ودعم HDR هذا إلى جانب قدوم الهاتف مع معالج سنابدراجون 888 الرائد بلا شك، أيضًا لدينا 8/128 جيجابايت من الذواكر التخزينية والعشوائية من أحدث الأنواع، لكن لا ننسى أن تسريب قديم قد عرض هاتف ون بلس 9 5G مع معالج سنابدراجون 875!