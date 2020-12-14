هل يصبح متجر سيديا متاحاً على الايفون بدون جيلبريك؟

متجر تطبيقات سيديا Cydia معروف جيداً لمستخدمي الايفون والايباد القدامى حيث كان مصدراً إضافياً لمتجر تطبيقات الآب ستور لتحميل وشراء التطبيقات والأدوات بعد عمل كسر حماية للنظام “جيلبريك”.

تم إطلاق متجر تطبيقات سيديا Cydia كمتجر ومركز للتطبيقات والأدوات بالتزامن مع إطلاق الايفون عام 2007 وحتى قبل أن تطلق ابل متجر تطبيقات الآب ستور الخاص بها، وقد لاقى انتشاراً واسعاً بين أوساط المستخدمين وصل للذروة في السنوات الأولى من إطلاق الايفون قبل أن يبدأ ذلك الانتشار في التراجع والانحسار رويداً رويداً.

من أجل الاستفادة من محتوى التطبيقات والأدوات على متجر سيديا يجب عمل كسر حماية للنظام أو “جيلبريك”. لاحقاً ضيقت ابل الخناق على سيديا عبر قفل ثغرات تثبيت الجيلبريك وبالتالي عدم القدرة على الوصول إلى محتوى متجر سيديا Cydia وأيضاً عبر توفير مزايا أدوات سيديا بشكل رسمي في نظام تشغيل iOS فضلاً عن التحذير من عمل جيلبريك لأجهزتها وانتهاء سريان ضمانها إذا أقدم المستخدم على ذلك.

مؤسس سيديا يقاضي ابل

على وقع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد ابل واتهامها بممارسات احتكارية على متجر الآب ستور، انضمت سيديا لقائمة المعارضين لسياستها على المتجر.

السيد جاي فريمان مؤسس سيديا قام برفع دعوى قضائية ضد ابل يتهمتها فيها بقيامها بممارسات احتكارية في متجر الآب ستور، ويهدف السيد فريمان إذا ربح القضية أن يتوفر متجر سيديا بشكل رسمي بدون جيلبريك وأن يكون بديلاً آخر للمطورين لنشر وتوزيع تطبيقاتهم على أجهزة الايفون والايباد.

ابل متمسكة ومتشددة للغاية ولأقصى حد فيما يتعلق بمنع توفر أي منفذ بديل لتوزيع التطبيقات والألعاب وشرائها وعمليات الدفع فيها سوى متجر الآب ستور، ومبررها في ذلك حماية المستخدم.

هناك سبب آخر قوي بالطبع وهو استفادة ابل المادية من ذلك عبر العمولة التي تجنيها من كل عملية شراء داخل المتجر، بالتالي لن تسمح بوجود أي منافسين تحت أي ظرف، مما يجعل عودة متجر سيديا بشكل رسمي وبدون جيلبريك أمراً يكاد يبدو مستحيلاً بغض النظر عن مآلات الدعوى القضائية.

هناك انتقادات سابقة من جوجل ومايكروسوفت بخصوص سياسات ابل على متجر الآب ستور وعدم سماحها لهم بإطلاق منصات الألعاب السحابية الخاصة بهم، أيضاً خدمة سبوتيفاي انتقدت بشدة نظام تحصيل العمولات على الاشتراكات من قبل ابل التي تمتلك هي الأخرى خدمة منافسة Apple Music، فضلاً عن نزاع قضائي كبير بين ابل وشركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite نابع من نفس الخلفية.

هل لديك خبرة مع متجر سيديا Cydia والجيلبريك؟ وهل تؤيد وجود سيديا بشكل رسمي على الايفون والايباد؟