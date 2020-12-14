استحداث جرار كهربائي من قبل شركة Monarch

كشفت شركة Monarch Tractor عن جرارها الجديد الصديق للبيئة لاعتماده على الكهرباء والذي يعمل بقدرة 55 كيلوواط ويحتوي على تكنولوجيا مصممة لتكون الزراعة أكثر أمانًا وفعالية واستدامة.

ويمكن للجرار أن يعمل بشكل مستقل من خلال برمجة المهام و الوظائف سابقاً ليتم تنفيذها ، ويستطيع المزارع أن يرسل الجرار الى الحقول ليعمل بمفرده ، وتحتوي الآلة على 3 أدوات في أداة واحدة مفيدة للمزرعة.

ويحتوي على كاميرات بزاوية 360 درجة وأجهزة ويجمع أكثر من 240 جيجابايت من بيانات المحاصيل كل يوم يعمل خلاله في الحقل ويحللها ، ويمكن التحكم بالجرار من خلال الهاتف المحمول في تشغيله و إيقافه.

وصرح المؤسس المشارك للشركة عن مدى خطورة الأعمال التي يقوم بها المزارعين بقوله “رأيت بنفسي المخاطر التي تمثلها الزراعة بالنسبة للعمال والبيئة” ، أما سعره فسيبدأ من 50000 دولار وسيتم توزيعه في خريف السنة المقبلة.

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