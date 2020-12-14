تويوتا تستعد لطرح بطارية صلبة للسيارات الكهربائية تشحن لمدة 10 دقائق

تحاول شركة تويوتا أن تغير قواعد اللعبة للسيارات الكهربائية وحل معظم المشاكل التي تواجهها من خلال إطلاق نموذج أولي لسيارة كهرائية بطاريتها صلبة تشحن خلال 10 دقائق وتسير مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.

وتعمل تويوتا على تطوير البطارية الصلبة منذ 2017 لتكون الشركة الأولى التي تبيع السيارة الكهربائية المزودة بالبطارية الصلبة كون بطاريات الليثيوم أيون التقليدية المستخدمة حالياً في سيارات الكهرباء تستنزف بشكل أسرع.

وحازت تويوتا على المرتبة الأولى في العالم مع أكثر من 1000 براءة للاختراع تتعلق بالبطاريات الصلبة رغم انها لم تطلق بعد سيارة كهربائية خارج الصين.

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