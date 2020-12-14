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شركة Oppo تعلن عن هاتفها المنافس لهواتف هواوي

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت شركة Oppo عن هاتفها الأحدث الذي يعمل مع شبكات الـ5G ويحتوي على معالج مطور بتقنية 7 نانومتر ويعمل بنظام تشغيل Android 11 ومنفذين لبطاقات الإتصال.

وحصل جهاز Reno5 Pro 5G على هيكل مقاوم للماء والغبار، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش وزنه 173 غ ويحتوي على شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة فضلاً عن تزويده بذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية تصل الى 256 غيغابايت.

وزود بكاميرا أساسية بدقة(64+8+2+2) ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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