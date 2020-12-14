سكان الأرض سيشهدون على ظواهر فلكية عديدة العام المقبل

صرح مدير المرصد الفلكي في جامعة إيركوتسك سيرغي يازيف عن الظواهر الفلكية التي يستطيع سكان الأرض مشاهدتها العام المقبل والتي يبلغ عددها 4 ظواهر مميزة وهم ظاهرتي كسوف شمسي وظاهرتي خسوف للقمر.

وحدد مواعيد الظواهر حيث سيشهد يوم الـ26 من مايو ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، أما الكسوف الكلي للشمس فسيكون في 4 ديسمبر 2021، و ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس فستكون يوم 10 يونيو في منطقة القطب الجنوبي و 19 نوفمبر ستحصل ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر.

وتجدر الإشارة الى أن الكسوف الحلقي للشمس هو عدم قدرة القمر على حجب الشمس تماما، لذا سيظهر بعض من ضوء الشمس على شكل حواف مضيئة حول القمر.

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