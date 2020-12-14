“بيل غيتس” يتعهّد بتعاطي لقاح “كورونا”.. علانية

أعلن بيل غيتس، رئيس “مؤسسة بيل وميليندا غيتس”، ذات الصلة بابتكار اللقاح “فايزر” المضاد لـ”كورونا”، عزمه على الخضوع للقاح المطروح علنيًا؛ حرصًا منه على تعزيز ثقة الجميع في اللقاح.

وجاء هذا التوجّه من قبل “غيتس” عقب خطوات مماثلة أقدم عليها رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقون “بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما”.

وقال “جيتس” إنه عازم على أن يفعل مثل الرؤساء السابقين للبلاد، متعهدًا بأنه عندما يكون الوقت مناسبًا بتعاطي اللقاح على الملأ، ملمحًا إلى ضرورة اتخاذ كل خطوة كفيلة بكبح جماح تفشي العدوى.

وفي الوقت نفسه، أطلق “غيتس” تحذيرًا من احتمال أن تصبح الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة هي الأخطر منذ تفشي الجائحة، مشدّدًا على ضرورة التقيد بوضع الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي لتجنّب حدوث معدلات ضخمة من الوفيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية