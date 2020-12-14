جوجل تبدأ في اختبار الوضع المظلم في لموقعها الرئيسي على الويب

الوضع المظلم صار أمرًا في غاية الأهمية في الوقت الحالي، عدد كبير جدًا من المستخدمين أصبحوا يبحثون عن الوضع المظلم قبل أي شيء عند تحميل تطبيق جديد أو استخدام خدمة جديدة، وهذا ببساطة نظرًا لأنه مريح للعين من ناحية، ويعطي شكلًا ممتازًا لتصميم التطبيق أو الموقع من ناحية أخرى، وها هي جوجل تبدأ في اختبار الوضع المظلم على موقعها الرئيسي Google.com بعد تأخر دام طويلًا.

الوضع المظلم في جوجل يبدأ في الوصول للموقع الرئيسي

جوجل من ناحيتها لم تقصّر فيما يخص وصول الوضع المظلم لتطبيقاتها، الوضع المظلم بالفعل قد وصل لمعظم تطبيقات جوجل على جميع المنصات، وهو أمر لاحظناه في تطبيقات مثل Google Keep أو حتى جوجل كروم نفسه، لكن ما تأخرت فيه جوجل كان الوضع المظلم لموقعها الرسمي على الويب، وهو الذي يتلقى مليارات الزيارات من أجهزة عديدة ومعظمها بالطبع أجهزة مكتبية.

الوضع الجديد لجوجل بدأ في الوصول فعليًا للموقع الرسمي وذلك طبقًا لتقارير عديدة انتشرت اليوم، وببساطة فهذا الوضع في المتصفح سيعمل بناءًا على الـTheme الذي تستخدمه في متصفحك نفسه أيًا كان نوعه، وكذلك قد يعتمد من ناحية أخرى على الوضع الذي تستخدم عليه جهاز الكمبيوتر سواء كان ويندوز أو ماك، وذلك كما بالصورة التالية:

الشعار الملوّن لكلمة Google سيتحول للون الأبيض فقط كما نرى من الصورة، أيضًا فالخلفية سيتم استبدالها لتلك الدرجة من اللون الأسود التي نراها في معظم تطبيقات جوجل، أضف إلى ذلك أن بعض الألوان ستتغير.

طبقًا للتقارير، هذا الوضع سيبدأ في الوصول للمستخدمين في أوقات عشوائية، بعض المستخدمين قد أكدوا أنه تفعل عندهم ومن ثم تم إيقافه تلقائيًا، وعلى الأغلب فهو سيكون متعلق بحساب جوجل الخاص بك أو بموقعك الجغرافي، ما رأيك في هذا التحديث؟ وهل تهتم لهذا الوضع كثيرًا؟ شاركنا الآن في التعليقات.