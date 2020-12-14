نمس باب الحارة يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا

طمأن النجم السوري مصطفى الخاني المشهور بدور النمس في مسلسل باب الحارة الشهير عشاقه عن صحته بعد إصابته بفيروس كورونا.

ووجه النجم السوري، في مقطع فيديو صوره في حديقة منزله ونشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، شكره لجميع عشاقه الذين تواصلوا معه ودعموه خلال فترة مرضه.

وأكدّ النجم السوري تحسن صحته وتعافيه، وقال إنّه عانى من إرهاق وارتفاع في درجات الحرارة الأمر الذي دفعه لإجراء فحص كورونا مرتين ليتأكد من إصابته بالمرض.

وكان النجم السوري قد أصيب بالمرض بعد مشاركته في إسعاف جاره الذي أثبتت فحوصاته بأنّه مصابه بالكورونا.

يذكر أنّ النجم السوري احتفل قبل مدة بتجاوز عدد مشاهدات قناته على اليوتيوب المليار مشاهدة خلال 3 سنوات.

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