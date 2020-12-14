مهم – ما هي خاصية إيجاد الأشخاص القريبين Nearby People في تيليجرام؟ وكيف تستخدمها؟ وهل هي آمنة؟

في الأيام السابقة انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي آلاف المنشورات حول خاصية إيجاد الأشخاص القريبين Find Nearby People في تطبيق تيليجرام، وهذا بالرغم من أن الخاصية قديمة نسبيًا، إلا أنها قد بدأت في الظهور بقوة في الأيام القليلة الماضية، وبدأ عدد كبير من المستخدمين في استخدامها للتواصل مع الأشخاص القريبين منهم جغرافيًا وهو ما سبب بعض المشاكل على صعيد الخصوصية والتطفل، لهذا نشرح لكم هذه الخاصية اليوم، ونوضّح كيفية إيقافها بشكل كامل.

ما هي خاصية إيجاد الأشخاص القريبين Nearby People في تيليجرام؟

هذه الخاصية ببساطة تتيح لك إيجاد الأشخاص القريبين منك جغرافيًا على تطبيق تيليجرام ومن ثم التواصل معهم بشكل مباشر، وكما يُمكنك أن تستنج فهذه الخاصية تحتاج بيانات الموقع الجغرافي لكي تعمل، ويُمكنك أن تجد هذه الخاصية في تطبيق تيليجرام عندك عندما تدخل على قائمة جهات الإتصال وذلك كما بالصورة التالية:

عندما تقوم بالضغط على “البحث عن الأشخاص القريبين” أو “Find People Nearby” ستظر لك قائمة بالأشخاص المتواجدين فيما حولك، لكن لكي تفعل ذلك سيكون عليك تشغيل خاصية الموقع الجغرافي Location في هاتفك:

كما تلاحظ من الصورة التالية، يظهر لك تيليجرام الأشخاص ومدى بعدهم عنك بالمتر، لكن لاحظ أن هذا الرقم غير دقيق أبدًا، ومن ناحية أخرى فهؤلاء الأشخاص هم بالفعل الذين يستخدمون هذه الخاصية وفعلوا بالفعل بيانات الموقع الجغرافي، لكن في حالة أنهم لم يفعلوا ذلك فلن يظهروا عندك من الأساس.

في حالة أنك أردت أن تظهر نفسك للناس فيما حولك فكل ما عليك فعله هو الضغط على “إظهار نفسي” أو “Make Myself Visible” وفي حالة أنك لم تضغط على ذلك فلن تظهر للناس فيما حولك بطبيعة الحال، لكن لاحظ أن البعض قد ذكر أن تيليجرام يظهرك لمن حولك بمجرد فتح الـLocation حتى ولو لم تظهر نفسك مرئيًا!

كيف توقف خاصية إيجاد الأشخاص القريبين Nearby People في تيليجرام؟

لكي توقف عمل هذه الخاصية فعليك ألا تعطي لتليجرام صلاحية الوصول للموقع الجغرافي من الأساس، ويُمكنك أن تلغي الصلاحية له من خلال الإعدادات سواء على أندرويد أو iPhone، أيضًا فلا تضغط على “إظهار نفسي” من الأساس.

الخاصية آمنة، كل ما يمكن لأي شخص فعله في حالة ظهورك في القائمة هو مراسلتك ولن يستطيع أن يرى رقم هاتفك أو معلوماتك إلا إذا كنت جعلتها مرئية للجميع.