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الشرطة الأمريكية تعتقل رجلاً ارتكب “فعلا جنونيا”

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقت شرطة مدينة لاس فيغاس القبض على رجل صعد على جناح طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز كانت تستعد للإقلاع من مطار ماكاران الدولي الواقع في لاس فيغاس باتجاه بورتلاند.

وقالت الشرطة إنّ كابتن الطائرة لاحظ توجه رجل قفز عن سياج المطار بشكلٍ مفاجئ نحو الطائرة بشكلٍ سريع الأمر الذي دفعه لإبلاغ برج المراقبة.

وطارد رجال الشرطة الرجل الدخيل الذي صعد على جناح الطائرة وجلس عليه حتى جاءت الشرطة واعتقلته.

ووثق أحد ركاب الطائرة الحادثة بمقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر الرجل في المقطع وهو جالس على جناح الطائرة النفاثة، وحظي مقطع الفيديو بعدد كبير من التعليقات الطريفة.

يذكر أن السلطات المحلية لم تكشف عن مصير الراكب المجهول، ولا عن العقوبة التي سيتعرض لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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