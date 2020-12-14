الشرطة الأمريكية تعتقل رجلاً ارتكب “فعلا جنونيا”

ألقت شرطة مدينة لاس فيغاس القبض على رجل صعد على جناح طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز كانت تستعد للإقلاع من مطار ماكاران الدولي الواقع في لاس فيغاس باتجاه بورتلاند.

وقالت الشرطة إنّ كابتن الطائرة لاحظ توجه رجل قفز عن سياج المطار بشكلٍ مفاجئ نحو الطائرة بشكلٍ سريع الأمر الذي دفعه لإبلاغ برج المراقبة.

وطارد رجال الشرطة الرجل الدخيل الذي صعد على جناح الطائرة وجلس عليه حتى جاءت الشرطة واعتقلته.

ووثق أحد ركاب الطائرة الحادثة بمقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر الرجل في المقطع وهو جالس على جناح الطائرة النفاثة، وحظي مقطع الفيديو بعدد كبير من التعليقات الطريفة.

يذكر أن السلطات المحلية لم تكشف عن مصير الراكب المجهول، ولا عن العقوبة التي سيتعرض لها.

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