كنز غامض يحوّل سكان قرية فنزويلية إلى أغنياء

تحول سكان قرية جواكا الفنزويلية لأثرياء بعدما جلب لهم البحر من أعماقه كنزاً غامضاً.

حيث عثر يوليان لايس في سبتمبر الماضي على ميدالية ذهبية تحمل صورة مريم العذراء، ليكون أول مواطن يعثر على قطعة ذهبية.

وعبّر المواطن البالغ من العمر 25 عاماً عن سعادته، وقال إنّ هذه المرة التي يحدث فيها شيء خاص له.

ومنذ ذلك الحين عثر أهالي القرية على خواتم وأشياء ذهبية على الشاطئ قاموا ببيعها مقابل 1500 دولار أمريكي للقطعة الواحدة، الأمر الذي ساهم في تحويل أهل القرية الفقيرة لأثرياء.

ولم يستطع أهل القرية اكتشاف لغز الكنز الغامض حتى الآن، إلّا أنّ الصحف المحلية أشارت إلى أنّ الكنز نما كمزيج من الفلكلور وأساطير قراصنة الكاريبي، وعادات عيد الميلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية