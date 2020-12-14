“كوين ديزاين” تطلق خوذة ذكية تُبلّغ عن الحوادث

كشفت شركة كوين ديزاين الأمريكية عن خوذة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها Quest.

وصنعت الشركة الأمريكية الخوذة من ألياف الكربون، ألياف الزجاج، والبوليسترين عالي الجودة.

وزودت الشركة الخوذة الجديدة بوحدة بلوتوث، مستشعر تصادم، وبخوارزميات مخزنة تساعد على التعرف على الحادث عند وقوعه.

وسيكون بإمكان المستخدم تخزين 3 جهات اتصال بشكل مسبق ترسل إليهم الخوذة رسائل بوقوع الحادث وتحدد لهم مكان وقوعه.

وأكدّت الشركة قدرة الخوذة الجديدة على التمييز ما بين السقوط العادي والسقوط بسبب الحادث، كما أكدّت إمكانية إلغاء مكالمات الطوارئ من قبل راكب الدراجة.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستوفر الخوذة الجديدة بمقاسات تتراوح من XS حتى XXXL وستطلقها بسعر 699 دولار أمريكي.

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