دراسة: سوء التهوية تجعل المنازل بيئة خصبة لكورونا

أكدّ المعهد الألماني للوقاية من الحوادث أهمية تهوية المنازل بصورة منتظمة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال خبراء المعهد إنّ التهوية الجيدة تساعد على تجديد هواء الغرفة من خلال دخول الهواء النقي، وتمنع الرطوبة وظهور العفن.

وأشار المعهد الألماني إلى أنّ سوء التهوية يجعل المنزل بيئة خصبة لنمو فيروس كورونا، الأمر الذي يزيد من احتمال الإصابة به.

ودعا الخبراء الألمان لتركيب مقياس للرطوبة في كل غرفة من أجل الحفاظ على قيم الرطوبة ما بين 50 إلى 60%.

وأكدّ المعهد الألماني على أهمية تهوية المنزل أكثر من مرة في اليوم، وتدفئة المنزل بعد التهوية في الأيام الشديدة البرودة.

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