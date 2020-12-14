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دراسة: سوء التهوية تجعل المنازل بيئة خصبة لكورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ المعهد الألماني للوقاية من الحوادث أهمية تهوية المنازل بصورة منتظمة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال خبراء المعهد إنّ التهوية الجيدة تساعد على تجديد هواء الغرفة من خلال دخول الهواء النقي، وتمنع الرطوبة وظهور العفن.

وأشار المعهد الألماني إلى أنّ سوء التهوية يجعل المنزل بيئة خصبة لنمو فيروس كورونا، الأمر الذي يزيد من احتمال الإصابة به.

ودعا الخبراء الألمان لتركيب مقياس للرطوبة في كل غرفة من أجل الحفاظ على قيم الرطوبة ما بين 50 إلى 60%.

وأكدّ المعهد الألماني على أهمية تهوية المنزل أكثر من مرة في اليوم، وتدفئة المنزل بعد التهوية في الأيام الشديدة البرودة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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