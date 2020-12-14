ريزر تطلق حاسوبا بمواصفات مميزة وسعر اقتصادي

أزاحت شركة ريزر الأمريكية الستار عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Blade 15.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج إنتل Core i7-10750H سداسي النوى، ومعالج رسوميات GeForce GTX 1600 Ti.

وزودت الشركة الأمريكية الحاسوب بشاشة قياس 15.6 بوصة، بدقة وضوح 1080 بيكسل ومعدل تنشيط 120 هرتز.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية حتى 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على لوحة مفاتيح مزودة بإضاءة RGB، ومنافذ USB-A منفذ USB-C، ومنفذ HDMI 2.0b.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية يوم 25 ديسمبر بسعر 1500 دولار أمريكي.

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