ريلمي تطلق هاتفا بكاميرا “خُماسية” وبطارية قوية

أعلنت شركة ريلمي الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Realme X7 pro.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Mediatek Dimesity 1000 ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI، ومعالج رسوميات Mail-G77 MC9 .

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.55 بوصة ودقة عرض +FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فتتراوح سعتها ما بين 6 و8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر 470 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية