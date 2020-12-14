جوجل تكشف أكثر الكلمات بحثًا في 2020

كشفت شركة جوجل الأمريكية في تقريرها السنوي عن أهم وأكثر الكلمات التي تم البحث عنها خلال العام الجاري 2020 الذي شارف على الانتهاء.

وتقول جوجل إن المستخدمين حطموا الأرقام القياسية لعدد مرات البحث عن كلمة “ما هو اليوم” الذي يأتي في ظروف الإغلاق الشامل الذي شهدته معظم دول العالم بسبب فيروس كورونا، فأصبحت كل الأيام تشبه بعضها.

وبحسب بيانات جوجل فإن كلمة فيروس كورونا كانت الأكثر بحثًا هذا العام، وفي المركز الثاني جاءت كلمة نتائج الانتخابات الأميركية، ثم كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكي الذي تعرض لحادث تحطم طائرة وتوفي في أوائل العام.

كما كان الممثل توم هانكس، الذي أصيب بفيروس كورونا في بداية انتشار الوباء، أكثر ممثل تم البحث عنه في جوجل، وثانيًا حل الممثل خواكين فونيكس الذي أدى دور البطولة في فيلم Joker.

ومن حيث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية فإن فيلم Parasite كان الأكثر بحثًا، وهو أول فيلم كوري جنوبي يحظى بتقدير في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وكذلك أول فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية يفوز بجائزة أفضل فيلم، يليه فيلم 1917.

وكان المسلسل الوثائقي Tiger King هو المتصدر في عمليات البحث لعام 2020 ثم مسلسل Big Brother Brasil.

وكانت لعبة Among Us في صدارة الألعاب الأكثر بحثًا، ثم لعبة Fall Guys: Ultimate Knockout.

وجاء بين أكثر الشخصيات ‘التي تم البحث عنها’ جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد، وكيم جونج أون، رئيس كوريا الشمالية، وبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وكامالا هاريس، نائبة جو بايدن في رئاسة الولايات المتحدة.

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