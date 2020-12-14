تحديث iOS 14 يؤدي إلى إختفاء إشعارات الرسائل في هواتف الأيفون

أكدت العديد من التقارير التي نشرت من مستخدمي هواتف الأيفون على أن تحديث iOS 14 يؤدي إلى إختفاء الإشعارات الخاصة بالرسائل.

رصد مستخدمي هواتف iPhone 12 مشكلة تؤدي إلى حذف أو إختفاء الإخطارات الخاصة بالرسائل من الهاتف، إلا أن المشكلة رصدت لاحقاً في مزيد من إصدارات هواتف الأيفون المميزة بتحديث iOS 14.

سجل العديد من مستخدمي هواتف الأيفون تقارير على Reddit ومنتديات دعم ابل، والتي أكدت على إختفاء الإشعارات الخاصة بالرسائل النصية، وأيضاً الإشعارات الخاصة بتطبيق iMessages.

ولقد أشار بعض المستخدمين إلى إختفاء الإشعارات الخاصة بالرسائل في شاشة القفل، كما أن تطبيق iMessages لا يدعم إظهار العلامة المميزة للرسائل، حيث تضمنت التقارير العديد من شكاوى المستخدمين، حيث أشار أحد مستخدمي هاتف iPhone 11 أن المشكلة رصدت بعد التحديث إلى نظام iOS 14.

كما اشار مستخدم اخر إلى أن الإهتزازات والإشعارات لا تظهر في الوضع الصامت في شاشة القفل في نظام iOS 14 في هاتف iPhone 11 Pro Max، أيضاً أشار مستخدم أخر إلى ظهور نفس المشكلة في Apple Watch 4.

يذكر أن تقرير Verge أوضح أن المشكلة تستمر في الظهور حتى مع الإصدار التجريبي من تحديث iOS 14.3، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن ابل ستعمل على معالجة المشكلة في الإصدار النهائي من التحديث.

المصدر: موقع التقنية بلا حدود

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