إطلاق تحديث iOS 14.3 و iPadOS 14.3 للايفون والايباد وهذه أهم التغييرات!

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 14.3 لهواتف الايفون و iPadOS 14.3 لأجهزة الايباد، ويعتبر التحديث مهماً للغاية من أجل الإضافات الجديدة التي يضيفها للنظام والمشكلات التي يقوم بحلها، لذا ننصح بتحميل وتثبيت التحديث في أقرب وقت.

تحديث iOS 14.3 و iPadOS 14.3 يأتيان بحجم كبير نسبياً، لذا قبل الشروع في التحديث تأكد من جودة الاتصال بالإنترنت وكذلك شحن الهاتف.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التحديث الجديد على جهازك عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update.

أهم الإضافات و الإصلاحات الجديدة في تحديث iOS 14.3 و iPadOS 14.3 :

خدمة ابل للياقة البدنية Apple Fitness Plus

الآن باتت خدمة ابل للياقة البدنية Apple Fitness Plus على أجهزة الايفون والايباد وساعة ابل في بعض الدول، ليس من بينها أي دولة عربية.

الخدمة تتيح مقاطع فيديو وتمارين رياضية معدة خصيصاً للمستخدم للتمرين في المنزل مع مراقبة الأداء البدني له عبر ساعة ابل. ( تعرف على خدمة ابل للياقة البدنية Apple Fitness Plus ).

دعم سماعات AirPods Max الجديدة

هذا التحديث الجديد يجعل أجهزة الايفون والايباد متوافقة مع سماعات AirPods Max الجديدة وما بها من مزايا جديدة مثل إلغاء الضوضاء ومعادل الصوت المتكيف والصوت المحيطي وغير ذلك.

التقاط صور خام بصيغة RAW على الايفون

محترفو التصوير الفوتوغرافي عبر الايفون سيكون لديهم موعد مع ميزة مهمة للغاية ألا وهي التقاط الصور عبر كاميرا هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس الجديدة بصيغة RAW أو ما تعرف بالصور الخام غير المعدلة.

يمكن تفعيل خيار التقاط الصور الخام من خلال إعدادات الكاميرا على هواتف ايفون 12 برو و ايفون 12 برو ماكس فقط. سوف تجدها في الإعدادات باسم Apple ProRAW بعد التحديث إلى iOS 14.3 .

هذه الصور سوف تحتفظ بكافة بياناتها بدون تعديل – بخلاف الصور الاعتيادية بصيغة JPEG – ليتمكن المستخدم من تعديلها كيفما يشاء عبر برامج مخصصة مثل أدوبي Lightroom. الصور الخام حجمها أكبر حيث يمكن أن يصل حجم الصورة الواحدة إلى 25 ميجابايت أو يزيد.

مميزات أخرى مهمة في التحديث القادم

قسم جديد خاص بفترة الحمل في تطبيق الصحة.

دعم أذرع التحكم اللاسلكية PlayStation DualSense الجديدة الخاصة بجهاز بلايستيشن 5 للعب بها على الايفون والايباد.

إضافة محرك بحث جديد يدعى Ecosia ضمن محركات البحث المتاحة على الايفون والايباد بجانب جوجل وياهو وبينج.

إرسال إشعارات من ساعة ابل إلى الايفون بخصوص صحة قلبك.

تقديم معلومات حول جودة الهواء في محيطك الجغرافي عبر تطبيق الطقس (يدعم أماكن محدودة حول العالم).

كانت هذه أبرز ملامح التحديث الجديد من ابل، وسوف نوافيكم بأية تغييرات أخرى إذا أطلقت ابل نسخة تجريبية أخرى منه خلال الأيام القادمة.