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شكل جديد لباتمان في السلسلة الجديدة.. شاهد

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت شبكة دي سي للقصص المصورة إنّ باتمان القادم سيكون ببشرة سمراء في السلسلة الجديدة التي سيتم تصويرها قريباً.

وأضافت الشركة أنّ لوشين فوكس ابن رئيس أعمال المليونير بروس وين، سيتولى دور باتمان في السلسلة الجديدة.

وستدور أحداث السلسلة الجديدة في مدينة جوثام في المستقبل، حيث سيظهر أشرار جدد أبرزهم الحاكم الفاسد الذي سيسيطر عليها بعد أن يقتل باتمان الأصلي.

قبل أن يتعاون باتمان الجديد مع مجموعة من الحراس من أجل وضع حد للفساد المنتشر في المدينة، وتخليصها من قوى الشر المسيطرة عليها.

يذكر أنّ الكاتب جون ريدلي سيتولى كتابة سلسلة القصص المصورة الجديدة، على أن تطرح في الأسواق في يناير القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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