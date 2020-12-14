شكل جديد لباتمان في السلسلة الجديدة.. شاهد

قالت شبكة دي سي للقصص المصورة إنّ باتمان القادم سيكون ببشرة سمراء في السلسلة الجديدة التي سيتم تصويرها قريباً.

وأضافت الشركة أنّ لوشين فوكس ابن رئيس أعمال المليونير بروس وين، سيتولى دور باتمان في السلسلة الجديدة.

وستدور أحداث السلسلة الجديدة في مدينة جوثام في المستقبل، حيث سيظهر أشرار جدد أبرزهم الحاكم الفاسد الذي سيسيطر عليها بعد أن يقتل باتمان الأصلي.

قبل أن يتعاون باتمان الجديد مع مجموعة من الحراس من أجل وضع حد للفساد المنتشر في المدينة، وتخليصها من قوى الشر المسيطرة عليها.

يذكر أنّ الكاتب جون ريدلي سيتولى كتابة سلسلة القصص المصورة الجديدة، على أن تطرح في الأسواق في يناير القادم.

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