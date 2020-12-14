فندق يجبر زبائنه على خوض تحدٍ غريب

فرض فندق ذا كلوك وورك الواقع في مدينة إيسسكس البريطانية على زواره خوض تجربة غريبة حتى يحصلوا على مفاتيح غرفهم.

حيث طلب الفندق من زواره بعد الترحيب بهم العمل كفريق واحد من أجل حل الألغاز عبر طوابق الفندق أثناء تشغيل العد التنازلي.

ويطلب الفندق من زواره خلال المسابقة إلقاء نظرة خاطفة على الغرف، والاستمتاع باللحظات التي يمرون بها خلال هذه المغامرة.

وأكدّت إدارة الفندق قبول جميع الزوار حتى أولئك الذين يفشلون في حل الألغاز ولا يصلون لمفاتيح غرفهم.

وقالت إدارة الفندق إنّها ستمنح الزوار الذين يعبرون المتاهة وجبة من 3 أطباق مطبوخة من قبل طاهٍ خاص.

يذكر أن تكلفة الإقامة لليلة واحدة في الفندق تتراوح ما بين 138 دولار للشخص الواحد في الأيام العادية و170 دولار في أيام العطل.

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